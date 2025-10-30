Ребенка с болезнью Лайма спасли в диагностическом центре «Ромашка» в Одинцове

В консультативно-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцове зафиксировали редкий медицинский случай. К специалистам обратилась мать пятилетней девочки с нестандартной проблемой — с лета у ребенка наблюдалась асимметричная окраска ушных раковин.

Одно ухо сохраняло естественный телесный цвет, а второй приобрело устойчивый красный оттенок, хотя болезненных ощущений у девочки не было. Предыдущие медицинские осмотры не помогли выявить причину этой аномалии.

«В центре мы провели комплексный осмотр пациентки: консультацию мультидисциплинарной команды в составе аллерголога, невролога, хирурга, врача ультра-звуковой диагностики и ревматолога. В ходе обследования мы выявили у девочки редкую болезнь Лайма. Это опасная бактериальная инфекция, которая передается через укус клеща и может привести к проблемам с разными органами и системами организма: кожей, суставами, нервной системой и сердцем», — пояснила заведующая педиатрическим отделением учреждения Регина Григорьева.

По ее словам, отсутствие лечения могло привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Слаженная работа многопрофильной команды позволила вовремя идентифицировать редкий и часто остающийся без внимания симптом, провести необходимую диагностику и своевременно начать терапию.

Состояние девочки уже стабилизировалось. Сейчас она проходит курс лечения в домашних условиях, оставаясь под постоянным амбулаторным наблюдением медицинских специалистов.