Ребенка, проглотившего игрушечную машинку, спасли в медцентре Рошаля

Специалисты оперативно провели рентгенологическое исследование, которое позволило точно определить местоположение инородного предмета в желудке.

«Благодаря быстрым действиям родителей, менее чем через час после происшествия ребенок уже был в операционной. В ходе эндоскопической процедуры мы аккуратно извлекли машинку с помощью специального инструмента — корзинки Дормиа. Вся операция заняла не более 10 минут и прошла без единого разреза», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Игрушка не успела повредить стенки желудка. Юный пациент чувствует себя хорошо, его выписали в тот же день.

Врачи напоминают, что в подобных случаях категорически нельзя пытаться вызвать рвоту или самостоятельно извлекать предмет — необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.