Реаниматологов МОЦОМД наградили за спасение младенцев в Подмосковье

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин вручил награды врачам из Люберец за их вклад в сохранение здоровья новорожденных и повышение рождаемости. Торжественная церемония прошла на конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни».

Почетные грамоты получили две сотрудницы Московского областного центра охраны материнства и детства: заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ольга Подкорытова и руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Мария Попова. За первые три месяца года они помогли выходить более 100 малышей с очень низким весом и серьезными проблемами со здоровьем.

«Очень рада, как и моя колллега, получить такую высокую оценку нашего труда. Это признание не только наших личных заслуг, но и заслуг всей команды Центра. Мы сталкиваемся с самыми сложными случаями, требующими немедленного принятия решений. Каждый спасенный ребенок — это наша общая победа», — подчеркнула Подкорытова.

МОЦОМД — это уникальный медицинский центр, где будущим мамам и малышам помогают в одном комплексе. Родильный дом и детская больница работают как единая система, что позволяет быстро и эффективно оказывать помощь в любых, даже самых сложных ситуациях.

Максим Забелин подчеркнул, что благодаря профессионализму и самоотдаче таких специалистов удается спасать жизни самых уязвимых пациентов — новорожденных.