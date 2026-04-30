Реализацию 7 социальных проектов в Люберцах запланировали на 2026 год

В рамках инициативного бюджетирования в 2026 году семь проектов городского округа Люберцы прошли региональный этап конкурса в Министерстве территориальной политики Московской области. Среди проектов, прошедших региональный этап, — приобретение оборудования для информационно-технологического обеспечения и спортивных костюмов для проведения спортивных мероприятий в школу № 53 (поселок Октябрьский).

В школе № 46 (поселок Малаховка) планируется оснастить оборудованием класс математического профиля. Одним из проектов предусмотрено приобретение интерактивного оборудования для организации образовательного процесса с использованием современных технологий в инженерно-технологическом и аграрно-технологическом профиле в школе «Созвездие» (город Люберцы).

Также будут выделены субсидии на приобретение оборудования для оснащения компьютерного класса в лицее № 12 (город Люберцы) и оборудования в кабинет информатики с целью модернизации цифровой среды «Класс будущего» в школе № 54 (поселок Октябрьский).

В рамках инициативного бюджетирования будет приобретено оборудование и мебель для оснащения кабинета физики «Физика будущего: технологическая модернизация» в Кадетской школе (город Люберцы), а также татами и спортивные костюмы для СШОР «Союз» (город Дзержинский).

Городской округ Люберцы участвует в инициативном бюджетировании с 2020 года, за это время было реализовано более 110 проектов.