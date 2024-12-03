Разворотный круг для школьных автобусов обустроят в деревне Сухарево

Реконструкцию подъездных путей к населенному пункту проверили активисты партии «Единая Россия». Современный разворотный круг создаст удобное и безопасное место для остановки школьных автобусов.

Партийный проект «Дом — школа — дом» активно реализуется в городском округе. Его целью являются создание комфортной инфраструктуры для школьников и обеспечение безопасности дорожного движения.

Благодаря нововведению в деревне Сухарево, которое значительно упростит посадку и высадку юных пассажиров из автобусов, условия для поездок детей в школу и обратно будут более безопасными, особенно в часы пик.

Местный координатор проекта Андрей Гореликов рассказал, что проект включает в себя также обустройство безопасных маршрутов для велосипедистов и пешеходов. Он отметил, что жители Мытищ активно участвуют в обсуждении предложений по созданию комфортной для детей городской среды.

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