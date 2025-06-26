Реализация новых инвестпроектов в Подмосковье создаст 404 тысячи рабочих мест

В Подмосковье продолжается работа более чем с 1,5 тысячи инвестиционными проектами. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня инвестиционный блок правительства Московской области сопровождает реализацию более 1,5 тысячи инвестпроектов на территории региона. Объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет порядка трех триллионов рублей. Суммарно на предприятиях создадут почти 404 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — подчеркнула она.

Все проекты сопровождаются через специальную цифровую систему АИС «Инвестор».По данным Мининвеста, до конца года планируется завершить более 450 проектов. Около 1,1 тысячи из них связаны со строительством новых заводов и производств.

Сопровождением проектов занимаются специалисты инвестиционного блока правительства. Система АИС «Инвестор» помогает быстро проходить все этапы — от подбора площадки до запуска бизнеса. Напомним, подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале.