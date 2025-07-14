Реагенты для генетических исследований начнут производить в Серпухове

Компания «Алурон» начала сертификацию производства реагентики для проведения генетических исследований. Их будут использовать для выявления заболеваний на ранних стадиях. Производство запустят в Серпухове.

Компания запустит производство на новом предприятии в Серпухове, рассказали в областном Мининвесте. В запуск инвестировали 250 миллионов рублей. На заводе создадут 20 рабочих мест.

«На самом предприятии планируется организовать производство реагентов для проведения медицинских исследований в сфере генетики для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также для скрининга будущих родителей при подготовке к беременности. Компания уже запустила процесс сертификации производства реагентики как медицинских изделий и готовится к запуску производства в конце 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут выпускать продукцию, которая сможет заменить импортные аналоги. Это реагенты на основе отечественных разработок. В будущем предприятие планирует создавать корпусные детали и электронные блоки для медицинских изделий.

«Запуск производства регентики — это лишь первый этап нашего масштабного инвестпроекта по высокотехнологичному производству отечественных инновационных медицинских изделий, включающего помимо реагентики разработку и производство корпусных деталей и электронных блоков медицинских изделий, проектирование и строительство фармацевтического производственного комплекса по производству лекарственных препаратов в форме лиофилизатов», — сказал генеральный директор Олег Андрух.