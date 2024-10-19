Реабилитационное занятие провели для воспитанников соццентра в Дмитрове

Воспитанники комплексного центра социального обслуживания Дмитрова поучаствовали в реабилитационно-психологическом занятии. Их научили выполнять полезные для здоровья упражнения.

Занятие провели специалисты учреждения для участников клуба «Активное долголетие». Практика включает в себя нейроритмику, лимфодренажную гимнастику и упражнения для снятия мышечных блоков.

Такие упражнения помогают избавиться от физической и эмоциональной скованности, повысить социальную адаптивность, расширить границы самопознания.

Отметим, что комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский» ранее включили в Общенациональный реестр «Флагманы социально-экономического развития России 2021 года» как «Лучшее учреждение социального обслуживания».

В учреждении трудится команда квалифицированных специалистов. Подобные оздоровительные мероприятия пройдут в центре неоднократно. Попасть на них можно, записавшись по телефону: 8-916-936-00-55 или на портале «Долголетие».

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