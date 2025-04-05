Реабилитацию травмированных детей начнут проводить в больнице в Подольске

В Подольской детской больнице в Бородино за последние три года открыли более 10 новых отделений, а также активно развивают медицинские услуги. В ближайшее время здесь начнут проводить реабилитацию для пациентов после травматологических состояний, а также готовят документы для открытия направления челюстно-лицевой хирургии.

Об этом стало известно во время визита главы городского округа Подольск Григория Артамонова и заместителя председателя правительства Московской области, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

С 2020 года больница оказывала помощь детям с COVID-19, а за последние годы значительно расширила свои возможности. Были открыты такие отделения, как хирургия, урология, травматология, ЛОР, реанимация и гематология. Также создан современный хирургический стационар с пятью операционными залами, травматологическим пунктом, рентген-кабинетом и другими диагностическими отделениями. Учреждение уже получило лицензию на проведение медицинской реабилитации после травм.

Григорий Артамонов отметил важность развития больницы для Подольска и всего Подмосковья, так как это мощный медицинский центр региона, где получают качественную помощь дети и из соседних округов.