Развлекательные программы пройдут в парках Богородского округа

В разгар лета дирекция парков Богородского округа не забывает о местных жителях. На этой неделе для всех желающих пройдут спортивные и культурные мероприятия, а также праздник ко Дню Ветеранов боевых действий.

Во вторник все желающие приглашаются на тренировки по основам спортивно-бального танца вместе с участниками любительского объединения «Танцы Голд». Начало в 17:00 на главной сцене. В среду возобновятся занятия по основам живописи и классической скульптуры в 17:00 в павильоне Центрального парка.

В среду в Центральном парке состоится патриотический фестиваль «Гордость поколений», посвященный Дню ветеранов боевых действий. Начало в 17:00. Гостей ждут выставочная площадка, мастер-классы, чествование ветеранов боевых действий и праздничный концерт!.

В субботу в Центральном парке традиционно состоятся спортивные утренние мероприятия. В 9:00 состоится легкоатлетический забег «5 верст» по территории парка, в 9:00 и 10:00 — профилактические занятия по нейрофитнесу в камерном зале.

Парки Центральный и «Роща» в 12:00, а «Липовая аллея» и Глуховский в 17:00 приглашают на спортивные, игровые и творческие детские программы.

В 13:00 в Центральном парке состоится концертная программа эстрадно-джазового оркестра под управлением Александра Дубровского. А в 21:00 парки Центральный, Глуховский и «Липовая аллея» приглашают на всеми любимые кинопоказы под открытым небом.

В воскресенье в 12:00 парки Центральный, Глуховский, «Роща» и «Липовая аллея» порадуют юных гостей спортивными, игровыми и творческими мероприятиями системного расписания. В 13:00, в Центральном парке пройдет концерт эстрадно-джазового оркестра под управлением Александра Дубровского.