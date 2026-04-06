Развлекательные программы для детей пройдут в парках Серпухова
С 6 по 12 апреля МАУК «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей города провести время активно и с пользой. В это время на территории городских парков состоятся шесть регулярных мероприятий, среди которых скандинавская ходьба, увлекательные развлекательные программы и творческие мастер-классы. Организаторы обещают отличное настроение, весеннюю атмосферу и массу позитивных впечатлений для всех участников. Вход на мероприятия свободный — приглашаются все желающие.
Особенным днем для посетителей станет 10 апреля: в парке имени Олега Степанова состоится тематическая программа «Тайна третьей планеты». Гостей ожидают интерактивная викторина «Космическая история», мастер-класс «Я делаю космический корабль», развлекательная программа «Хочу быть космонавтом» и квест «В поисках космических приключений». Начало мероприятий — в 17:00.
Организаторы приглашают ознакомиться с афишей событий и провести время в кругу друзей и семьи, наполняя его яркими воспоминаниями и новыми впечатлениями.