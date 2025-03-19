Развлекательные мастер-классы прошли в парке Толстого в Химках

Развлекательную программу «Игры, искусство и вдохновение» провели в парке Толстого. Жители и гости Химок приняли участие в играх и мастер-классах.
Волонтеры научили самых маленьких гостей парка своими руками создавать брелоки с животными. Дети показали свои творческие способности в мастер-классе «Мяу — Мафия». Помимо этого, гости праздника приняли участие в спортивных и настольных играх и ознакомились с ассортиментом «Яркого маркета». Он работал на протяжении всего времени. Завершились массовые гуляния концертной программой.
Ранее в центральном парке округа прошел спортивный праздник для всей семьи «Твори добро». Гости выполнили интересные задания на пяти тематических станциях.
Отметим, в местах отдыха и досуга Химок спортивные, культурные и развлекательные мероприятия проводят регулярно.
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