Развлекательную программу провели в детском саду в Воскресенске

Праздничное мероприятие под названием «Ах, это Старый Новый год» состоялось в дошкольном учреждении «Малыш» школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Сотрудники дома культуры деревни Чемодурово подготовили для детей яркую и интересную программу.

Ребят ждали новогодние сюрпризы и встречи со сказочными героями. Участников праздника развлекали веселыми играми, песнями и танцами Снегурочка и Баба-Яга. Малыши остались в восторге от конкурсов «Волшебное кольцо», «Снежный бой», «Веселый колпачок» и многих других.

Все воспитанники детского сада прекрасно провели время и получили множество ярких впечатлений и позитивных эмоций.

Ранее Старый Новый год отметили на праздничном вечере участники проекта «Активное долголетие». Мероприятие собрало в Доме культуры поселка Хорлово гостей разных поколений.