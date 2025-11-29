Развлекательную программу для женщин ко Дню Матери провели в Можайске

Тематический праздник «День матери в Подмосковье» посетили шесть семей Можайского округа. Для них организовали мастер-классы и концерт.

Собравшихся поздравил председатель Общественной палаты Можайского округа Иван Морозов.

«День Матери — теплый, душевный праздник. Я не могла не прийти, чтобы лично сказать дорогим мамочкам, какие вы замечательные, любящие и настоящие! Желаю всем мамам получить настоящее удовольствие от работы визажистов и парикмахеров, уделить время себе. А папам — проявить настоящую семейную заботу и показать детям прекрасный пример, пока мама отдыхает», — сказала заместитель главы Можайского муниципального округа Ольга Спиридонова.

После поздравлений папы и дети отправились на мастер-класс по приготовлению пиццу. Для мам организовали программу: встречу с психологом, занятие по созданию элегантных причесок, рисование картин и душевные беседы.

В финале мероприятия накрыли праздничный стол. Здесь все желающие могли продегустировать получившуюся продукцию и выпить чаю.