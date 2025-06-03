Развлекательная программа в честь Дня защиты детей прошла в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском в честь Дня защиты детей состоялась яркая и насыщенная развлекательная программа для юных жителей округа. Праздник собрал множество ребят и их родителей, подарив им море радости и незабываемых впечатлений.
Для маленьких гостей организаторы подготовили разнообразные интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. В программе были анимационные выступления с любимыми героями мультфильмов, весёлые игры, захватывающее шоу мыльных пузырей и красочный фестиваль красок, который превратил праздник в настоящий праздник цвета и веселья.
Особое внимание уделялось экологическим и образовательным акциям, направленным на формирование у детей бережного отношения к природе и развитию творческих навыков. Кроме того, все желающие могли принять участие в мастер-классах, где учились создавать поделки и развивать свои таланты.
Малыши с удовольствием танцевали под задорную музыку вместе с аниматорами в костюмах известных мультгероев, что добавляло празднику особую атмосферу волшебства и сказки.
Не обошлось и без традиционных угощений: в Свердловском парке волонтеры Подмосковья раздали ребятам мороженое, предоставленное по инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. На центральной площади Лосино-Петровского малышей ждали вкуснейший пломбир и сладкие вафельные трубочки от местного производителя, что стало приятным дополнением к празднику.