Развитие цифровых навыков: ИИ в школах Подмосковья

На базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске 30–31 января прошла стратегическая сессия, посвященная внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования Московской области. Мероприятие собрало более 200 директоров школ, экспертов в области цифровых технологий и индустриальных партнеров. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила: «Сегодня в школах Подмосковья ИИ уже используется как ассистент учителя, а в ИТ-классах свыше 7 тысяч старшеклассников активно изучают цифру и создают собственные проекты. Только за год число таких классов выросло на 60%».

Участники обсудили перспективы формирования у школьников цифровой культуры и ответственного поведения в цифровой среде. Отдельное внимание уделили региональному проекту «Кибер-урок», направленному на внедрение цифровых инструментов в школьную программу и обучение цифровой безопасности.

Среди ключевых спикеров были Сергей Смирнов, заместитель генерального директора АО «Просвещение», и Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера. Они поделились своими взглядами на применение ИИ-решений в образовательной экосистеме.

По итогам стратегической сессии будут подготовлены предложения по внедрению ИИ-инструментов в образовательный процесс. Результаты станут основой для дальнейшей работы по повышению качества подготовки школьников к жизни в условиях цифровой экономики.