Развитие теплоэнергетики Подмосковья обсудили в МГТУ имени Баумана

На базе МГТУ имени Н. Э. Баумана «Мособлгаз» провел слет молодежи образовательного проекта «Инноватика». Вместе со студентами технических вузов и молодыми специалистами обсудили тренды развития теплоэнергетики Московской области.

Как отметили в Минэнерго региона, в июне 2025 года ресурсная компания заключила соглашение с 10 ведущими вузами России. «Мособлгазу» удалось договориться об открытии кластера «Инноватика».

«Мы создали кластер для того, чтобы молодые специалисты могли принять участие в проектной деятельности компании „Мособлгаз“ с возможностью дальнейшего трудоустройства и получения грантов для развития собственного проекта. Это позволяет готовить поколение инженеров и руководителей, которые смогут проактивно решать поставленные задачи», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В панельной дискуссии, посвященной трендам теплоэнергетики региона, приняли участие генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников, проректор РГУ нефти и газа имени Губкина Никита Голунов и победитель конкурса студенческих инновационных проектов, выпускник МГТУ имени Баумана Дмитрий Комаров.

Глава ресурсной компании Игорь Баранов подчеркнул необходимость в компетентных молодых специалистах.

«Мы сейчас стоим на рубеже новых технологий, стремительного развития искусственного интеллекта и больших данных. Умение органично применять современные инструменты в решении рабочих задач — это как раз наша основная цель, когда мы должны объединить усилия», — отметил он.

Также эксперты затронули социальный аспект газификации, поскольку этот ресурс является самым бюджетным в России. Из-за этого процесс проведения тепла в дома Подмосковья стал масштабной задачей федерального уровня.

Минэнерго региона напомнил, что для повышения доступности газового отопления в Московской области действует президентский проект — «Социальная газификация». Ресурс проводят бесплатно до границ участков жителей. Программой успели воспользоваться уже 132 тысячи человек в более чем трех тысяч населенных пунктах.