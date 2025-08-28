Развитие исторических территорий обсудят на конференции в Коломне в сентябре

С 17 по 20 сентября Коломна станет местом проведения 16-й всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». Организаторами выступят правительство Московской области, администрация округа и Российская ассоциация реставраторов при поддержке Министерства культуры страны.

На обсуждение вынесут ключевые темы, связанные с развитием и поддержкой исторических поселений.

Особый тон встрече придает распоряжение, которое в июне подписал премьер-министр Михаил Мишустин В соответствии с документом был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

Он направлен на защиту духовных и нравственных ценностей, укрепление исторической памяти, а также раскрытие творческого потенциала россиян.

Одной из задач стало формирование охранных зон и градостроительных регламентов для исторических поселений, разработка документации для сохранения ценных объектов, а также программы по развитию комфортной среды.

«Развитие малых городов входит в число приоритетных задач для властей Подмосковья. Для нас это имеет принципиальное значение», — подчеркнул ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

Подобные конференции проводят в стране с 2009 года. Встречи ранее проходили в Старой Ладоге, Пскове, Великом Устюге, Выборге и других населенных пунктах.

«Наши малые исторические города — это наш культурный код, основа самобытности и идентичности нашего народа», — отметила председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева.

В 2025 году выбор пал на Коломну, что символично: город готовится к празднованию 850-летия, и конференция станет важной частью подготовки.

В центре внимания — благоустройство, создание комфортной городской среды, развитие туризма, реставрация объектов культурного наследия, в том числе местного кремля.

Важную роль в этом процессе играет бизнес, который инвестирует в развитие города, сохраняя его уникальность.