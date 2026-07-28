«Развернулся и дал по газам». Таксиста-мигранта депортировали из России за отказ везти безногого ветерана СВО

В Подмосковье таксиста-мигранта депортировали из России после отказа везти ветерана-инвалида СВО из Одинцова в Москву. Ему аннулировали патент на работу и запретили въезд в страну до 2032 года. Супруга бойца Анастасия рассказала 360.ru, что проблемы с таксистами у них возникают последние полтора года.

Кирилл Загородников получил ранение два года назад, полгода находился в госпитале. Сначала таксисты отказывались везти ветерана СВО без ноги и руки из-за инвалидной коляски, несмотря на то, что Анастасия указывала в комментариях к заказам, что у него имеются ограничения по передвижению. Жалобы в техподдержку на такую дискриминацию тоже ни к чему не привели. «Они пишут, что они просто разработчики приложения, ответственность за водителей не несем. Вот вам промокод на 100 рублей. Ну и какие-то там санкции на водителя возложим», — сказала она.

Фото: 360.ru

Анастасия рассказала, что последний месяц ее муж перешел на протезы. В один из дней они вызвали такси, чтобы отправиться к протезисту. «Мы вышли без коляски, <…> на протезе. Я шла чуть ближе к дороге. Он — ближе к дому, позади. Таксист ее увидел, начал притормаживать. Затем он увидел Кирилла — дал по газам. Развернулся через двор и сделал отмену заказа», — отметила она.

По ее словам, ее муж ранее также видел, что с аналогичной ситуацией столкнулся и другой участник СВО, вызывающий такси к протезной компании.