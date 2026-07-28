«Развернулся и дал по газам». Таксиста-мигранта депортировали из России за отказ везти безногого ветерана СВО
Таксиста-мигранта депортировали из России за отказ везти безногого ветерана СВО
В Подмосковье таксиста-мигранта депортировали из России после отказа везти ветерана-инвалида СВО из Одинцова в Москву. Ему аннулировали патент на работу и запретили въезд в страну до 2032 года. Супруга бойца Анастасия рассказала 360.ru, что проблемы с таксистами у них возникают последние полтора года.
Кирилл Загородников получил ранение два года назад, полгода находился в госпитале. Сначала таксисты отказывались везти ветерана СВО без ноги и руки из-за инвалидной коляски, несмотря на то, что Анастасия указывала в комментариях к заказам, что у него имеются ограничения по передвижению. Жалобы в техподдержку на такую дискриминацию тоже ни к чему не привели.
«Они пишут, что они просто разработчики приложения, ответственность за водителей не несем. Вот вам промокод на 100 рублей. Ну и какие-то там санкции на водителя возложим», — сказала она.
Анастасия рассказала, что последний месяц ее муж перешел на протезы. В один из дней они вызвали такси, чтобы отправиться к протезисту.
«Мы вышли без коляски, <…> на протезе. Я шла чуть ближе к дороге. Он — ближе к дому, позади. Таксист ее увидел, начал притормаживать. Затем он увидел Кирилла — дал по газам. Развернулся через двор и сделал отмену заказа», — отметила она.
По ее словам, ее муж ранее также видел, что с аналогичной ситуацией столкнулся и другой участник СВО, вызывающий такси к протезной компании.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области сообщила 360.ru, что таксист находился в России на законных основаниях и имел действующий патент, оплаченный до августа 2026 года. Работал официально в коммерческой организации.
«Вместе с тем, решением ОВМ ОМВД России по району Зябликово города Москвы от 17 июля 2026 года ему закрыт въезд в Российскую Федерацию до 2032 года. В связи с этим патент иностранного гражданина аннулирован», — уточнили в ведомстве.
Иностранец покинул Россию 22 июля 2026 года.