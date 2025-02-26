Разрушенные сараи снесут в Павловском Посаде

В Электрогорске взят курс на масштабное благоустройство и создание комфортной городской среды для жителей. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проинспектировал состояние общественных территорий, чтобы определить приоритетные задачи и наметить планы по дальнейшему преображению города.

В ходе объезда особое внимание уделили общественным пространствам и дворовым территориям, а также объектам капитального ремонта. Глава округа проверил состояние территории городского стадиона и парка, которые станут главными площадками для празднования Дня Победы, и дал поручения по их подготовке к предстоящим торжествам. Кроме того, обратили внимание на полуразрушенное здание магазина напротив парка.

«Необходимо отработать с собственником данный вопрос и привести объект в порядок. В этом году мы планируем облагородить территорию, где раньше располагался неврологический диспансер на улице Пионерской и зону около забора городского парка, где сейчас стоят разрушенные сараи. Необходимо снести аварийные объекты и расчистить территорию», — сообщил Денис Семенов.

Также он дал поручение ответственным службам провести ремонт тепловых камер, убрать мусор и ветки, а также ликвидировать незаконно размещенную рекламу и объявления на опорах освещения.