Разработку оборудования для пожарной безопасности АЭС завершили в Дубне

Перед инженерами стояла непростая задача — обеспечить переход на российские изделия без изменения проектной документации и дополнительного переобучения специалистов, выполняющих монтаж и обслуживание оборудования. Наиболее сложной частью проекта стала разработка массовых точечных пожарных извещателей: дымовых, тепловых и комбинированных. Помимо основной функции по обнаружению пожара, новые изделия должны были обеспечить конструктивную совместимость с уже установленными на атомных электростанциях извещателями и воспроизводимость ключевых параметров. Отдел главного конструктора приборного завода «Тензор» обеспечил технологичность серийного производства.

Разработка и испытания новой продукции продолжались более года. В процессе разработки специалисты усовершенствовали схемотехнические решения и программное обеспечение, а также реализовали собственный протокол взаимодействия и решения по электромагнитной совместимости.

«Для нас принципиально важно, что сегодня речь идет не о формальной замене импортной продукции отечественным аналогом. Мы создаем собственные технологии для применения в критически важных отраслях экономики. Наша цель — не догонять, а создавать передовые технологические решения, обеспечивающие независимость и устойчивость российской промышленности», — отметил генеральный директор ПАО «Тензор» Виктор Голубев.

Продукция приборного завода «Тензор», изготовленная на промышленной площадке в подмосковном наукограде Дубна, более 50 лет применяется на ключевых инфраструктурных объектах России, в том числе на атомных электростанциях, промышленных и энергетических комплексах с повышенными требованиями к безопасности.