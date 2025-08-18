Разработка концепции благоустройства Дзержинского карьера началась в Люберцах

Специалисты приступили к разработке концепции благоустройства Дзержинского карьера в городском округе Люберцы. К работам планируют приступить в 2026 году, а завершить — в 2027-м.

Проект благоустройства Дзержинского карьера в Люберцах поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам руководителя муниципалитета Владимира Волкова, это одно из самых посещаемых мест отдыха у воды в Подмосковье, которое пользуется популярностью у жителей Дзержинска, близлежащих муниципалитетов и столицы.

«В рамках проекта планируем создать замкнутый прогулочный маршрут вокруг карьера, разделить зоны тихого и активного отдыха, создать современную пляжную и спортивную инфраструктуру», — рассказал Владимир Волков.

Помимо этого, там планируют разместить спортивную базу, детскую зону с площадками и пирс на понтоне. Глава Люберец подчеркнул, что территорию карьера адаптируют для маломобильных граждан.

«После создания концепции благоустройства обязательно обсудим ее с жителями и при проектировании учтем предложения и пожелания», — добавил Владимир Волков.