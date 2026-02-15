Разработчики из Дубны создали батарейки для экстремальных температур

Как пояснил исполняющий обязанности начальника центра Филипп Напольский, в химический источник тока внедрили новые материалы, что позволило увеличить запас энергии, облегчить вес изделия и расширить температурный диапазон использования. Такие батарейки востребованы в горнодобывающей, буровой и сталелитейной промышленности.

Над проектом работала команда молодых специалистов — студенты, аспиранты и сотрудники центра. Технология может найти применение не только в гражданском секторе. Уже проведены испытания беспилотников, и разработчики рассчитывают, что батареи из новых элементов можно будет использовать в летательных аппаратах дальнего действия, в том числе в зоне специальной военной операции.