Разработчики из Дубны создали батарейки для экстремальных температур
Новый источник питания представили специалисты Научно-исследовательского и конструкторско-технологического Центра электрохимической техники университета «Дубна». Изделие позволяет элементам работать при температурах до +120 градусов.
Как пояснил исполняющий обязанности начальника центра Филипп Напольский, в химический источник тока внедрили новые материалы, что позволило увеличить запас энергии, облегчить вес изделия и расширить температурный диапазон использования. Такие батарейки востребованы в горнодобывающей, буровой и сталелитейной промышленности.
Над проектом работала команда молодых специалистов — студенты, аспиранты и сотрудники центра. Технология может найти применение не только в гражданском секторе. Уже проведены испытания беспилотников, и разработчики рассчитывают, что батареи из новых элементов можно будет использовать в летательных аппаратах дальнего действия, в том числе в зоне специальной военной операции.