Разработчик лабораторного оборудования в Мытищах запустил проект научного туризма

Производитель лабораторного оборудования « Праймлаб» в Мытищах запустил проект научно-промышленного туризма. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Теперь жители Подмосковья могут побывать на экскурсии и своими глазами увидеть, как изготавливают современное оборудование.

Гостей проведут по основным цехам завода — от стеклодувного и металлообрабатывающего до сборочного. Специалисты покажут, как шаг за шагом создаются приборы. В конце маршрута гости посетят шоурум, где смогут увидеть готовое оборудование в работе.

В производстве компания применяет современные цифровые технологии и системы управления. Продукцией «Праймлаба» пользуются университеты, научные центры, фармкомпании и оборонные предприятия.

Экскурсии проводят бесплатно. Чтобы записаться, нужно оставить заявку на сайте, а интересующие вопросы можно уточнить по телефону: 8 (499) 377-06-66.