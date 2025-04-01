Разработанный в Подольске медпрепарат представили на международном конгрессе

Профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Леонид Спивак представил коллегам из других стран произведенный в Подольске препарат «Лонгидаза» от простатита. Презентация прошла на 40-м Ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов в Мадриде.

Длительное время ученые искали причину низкой эффективности лечения простатита антибиотиками. Они доказали, что устойчивость к действию препаратов дают биопленки, что значительно осложняет терапию. Эти биопленки образуются различными бактериями и грибками. Леонид Спивак возглавил группу российских ученых, изучающих методы разрушения биопленки.

Препарат «Лонгидаза» содержит фермент гиалуронидазу, который соединен с полимером азоксимера бромида. Как рассказал Леонид Спивак, вместе с антибиотиками лекарственное средство помогает справиться с заболеванием. Доктор также отметил, что препарат будет востребован, поскольку до 40% мужчин испытывают симптомы хронического простатита. Он вызывает болезненные ощущения и негативно влияет на сексуальную функцию.

Отметим, что «Лонгидазу» применяют в России и странах ближнего зарубежья уже порядка 20 лет. Лекарственное средство показало свою эффективность и в других сферах медицины, в том числе в пульмонологии и косметологии. Во время пандемии коронавируса его использовали для профилактики и лечения осложнений.