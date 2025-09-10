Разметку восстановили еще на 10 участках дорог в Подмосковье

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обновляют разметку на проезжей части для обеспечения безопасности водителей и пешеходов. Работы провели еще в 10 округах региона.

Восстановление разметки относится к приоритетным задачам.

«Дорожники в течение всего летнего сезона и в теплый осенний период обновляют разметку пешеходных переходов, а также линейную разметку», — отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ее восстановили на улице Октябрьской Революции в Коломне, Большевистском переулке в Дмитрове, улице 1 Мая в Егорьевске, а также на Волоколамском шоссе в Красногорске.

Кроме того, работы провели в малых населенных пунктах. Разметку обновили на 61-м километре Старого Симферопольского шоссе в Чехове, Зубовской улице в поселке Зубово, Пушкинской улице в поселке Летний Отдых, Центральной улице в селе Кудиново, Праволинейной улице в поселке городского типа Ильинский, а также на Осташковском шоссе в деревне Бородино.

При выполнении работ по летнему содержанию сотрудники «Мосавтодора» устраняют ямы, моют проезжую часть, тротуары и ограждения, убирают мусор, ремонтируют искусственные неровности, остановки, знаки, светофоры и фонари.