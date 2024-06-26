Разметку на 7 тысячах пешеходных переходах восстановили в Подмосковье летом

Работы третьего цикла по летнему содержанию дорог продолжаются в Подмосковье. В региональном Минтрансе уточнили, что дорожники восстановили разметку почти на семи тысячах пешеходных переходов.

«На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках работ по содержанию дорог также выполняют мойку ограждений, тротуаров и проезжей части. Дорожники также убирают мусор и косят траву в полосах отвода.

Напомним, все работы контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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