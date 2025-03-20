Размещение мобильных точек торговли обсудили на совещании в Мытищах

Приближается тепло, а это значит, что скоро увеличится продажа мороженого и прохладительных напитков. Заявок от бизнесменов на установку точек торговли становится все больше, как на частной территории, так и вблизи торгово-развлекательных центров.

Важным условием размещения сезонных точек продажи является их внешний вид. Именно этот вопрос и стал основным в повестке заседания межведомственной комиссии потребительского рынка и услуг в администрации Мытищ, которое провел заместитель главы городского округа Павел Нуштаев.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова отметила, что брезентовые палатки быстро выходят из строя и портят облик города. Помимо этого, предпринимателям зачастую требуется большая площадь и более качественный и надежный павильон.

Единым вариантом внешнего облика нестационарной точки торговли были предложены жесткие конструкции на деревянном каркасе, размером порядка 20 квадратных метров. Индивидуальная площадь будет указываться в техническом задании после аукциона на право размещения объекта торговли. Количество павильонов будет увеличено в сравнении с 2024 годом — тогда на муниципальных землях отвели 14 локаций для продажи сезонных фруктов и овощей. Информацию по итогам заседания оперативно доведут до предпринимателей.