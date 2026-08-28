Размер надбавки к пенсии для подмосковных пенсионеров достигнет 20 тысяч рублей

Жители Московской области старше 65 лет при условии проживания в регионе не менее десятилетия могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер достигает 20 тысяч рублей.

Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Еще почти 280 тысяч пенсионеров региона получают социальную доплату, которая позволяет довести общий доход до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, пожилым жителям Подмосковья доступны бесплатный проезд, компенсации расходов на капитальный ремонт, санаторно-курортное лечение и другие меры социальной поддержки.