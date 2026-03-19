«Разговоры о важном» провели для школьников в Раменском

Утро в школах Раменского округа началось с обсуждения фундаментальной темы — индустриальной мощи страны. В рамках всероссийского цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» учащиеся с первого по 11-й классы погрузились в мир отечественной промышленности.

По информации Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, центральной темой обсуждения стал проект «Заводы России». Программа, инициированная Минпромторгом РФ, нацелена на популяризацию рабочих и инженерных профессий среди молодежи. В Раменском, городе с богатой промышленной историей, эта тема вызвала особый интерес. Организаторы ставили задачу не просто перечислить достижения индустрии, но и показать школьникам реальные перспективы карьерного роста в регионе. Наиболее яркая встреча прошла в Раменской средней общеобразовательной школе № 8. Здесь гостем старшеклассников стал Алексей Казанов — начальник производственно-учебного центра АО «Раменский приборостроительный завод».

«Выбор эксперта не был случайным: РПЗ является одним из флагманов авиационного приборостроения в России, и его опыт критически важен для понимания современных технологий. Алексей Казанов не ограничился сухими фактами. Он рассказал ребятам о том, как сегодня меняется облик современного завода: на смену тяжелому ручному труду приходят автоматизированные линии, станки с ЧПУ и высокоточные приборы», — отметили организаторы.

В ходе дискуссии школьники узнали о мерах поддержки молодых специалистов, возможностях целевого обучения и о том, какой вклад вносит промышленность Раменского в экономический суверенитет страны.