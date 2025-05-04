Раздача георгиевских ленточек ко Дню Победы началась в Серпухове

В городском округе Серпухов волонтеры начали раздавать на улицах георгиевские ленточки. Символ Победы получили прохожие на улицах города Пущино, площади городского рынка и в сквере Молодых матерей города Протвино.

Георгиевская ленточка — не просто символ победного мая, это напоминание о героизме наших предков, чья смелость и самоотверженность освободили мир от фашизма. Носить ее — значит чтить память тех, кто отдал жизнь за свободу, а также выражать единство и силу нашего народа, объединяющего поколения.

Раздача ленточек продолжится в предпраздничные дни по следующим адресам: 4 мая — деревня Арнеево, Дом культуры «Юность» в поселке Кирпичного завода, 6 мая — Дашковская школа и Подмокловский сельский Дом культуры, 7 мая — улицы города Пущино, микрорайон Ивановские дворики в Серпухове, деревня Райсеменовское, поселок Большевик, улица Ленина, дом 9, Юбилейная площадь и площадь 49-й Армии, 8 мая — деревня Старые Кузьменки, 9 мая — мемориал Рубеж Обороны в Протвино, парк имени Олега Степанова и Принарский парк.