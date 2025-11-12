Расширение завода оборудования для ЖКХ создаст в Коломне 80 рабочих мест

Компания «АДЛ» инвестирует 1,5 миллиарда рублей в расширение своего производства в Коломне. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Компания „АДЛ“ построит новый цех площадью десять тысяч квадратных метров, где будет производить электроприводы для запорной арматуры. Строительство начнется в следующем году. Также будут расширены линии по сборке блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления», — уточнила Зиновьева.

По ее словам, на предприятии создадут 80 высокотехнологичных рабочих мест, а запустить новый цех планируют 2028 году. Благодаря проекту предприятие начнет выпускать электроприводы для запорной арматуры, которые ранее закупали за рубежом. Сейчас производственный комплекс «АДЛ» включает четыре цеха и три современных логистических склада, оснащенных автоматизированной системой управления. На предприятии ежегодно выпускают более 800 тысяч изделий, а к 2030 году планируют увеличить объемы производства до трех миллионов единиц.

Помимо этого, «АДЛ» активно сотрудничает с учебными заведениями региона. Так, компания заключила с Коломенским колледжем 36 целевых договоров на подготовку специалистов. Студенты проходят практику на предприятии и осваивают профессии токарей, фрезеровщиков, сварщиков, технологов и электриков. После окончания обучения многие из них получают работу на заводе.