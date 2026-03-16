Расширение производства сыра обсудили в Солнечногорске

Депутат окружного совета, член местной фракции «Единая России» Степан Козлов посетил предприятие «Милкпро» в поселке Ржавки городского округа Солнечногорск. В ходе встречи участники обсудили вопросы нового инвестиционного проекта компании и поддержки промышленного сектора в рамках стратегии импортозамещения.

Компания «Милкпро» является ведущим российским производителем сыра и сырной продукции, ориентированной на гостинично-ресторанный бизнес. Производственные мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать около 3 тысяч тонн моцареллы и обеспечивают работой более 70 человек.

«Предприятие „Милкпро“ является ярким примером компании, эффективно работающей в рамках импортозамещения. Недавно руководство подало заявку на подбор земельного участка для реализации нового инвестпроекта, который позволит значительно нарастить объемы выпускаемой продукции и создать дополнительные рабочие места. Подобные инициативы всегда получают поддержку со стороны партии и регионального правительства», — подчеркнул Степан Козлов.

Реализация таких проектов способствует укреплению технологической независимости страны и развитию пищевой промышленности в Подмосковье.