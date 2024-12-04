Распределительный центр товаров для заправок запустили в Подольске

Новый распределительный центр открыли в Подольске. Его строительство обошлось компании «Аренда-групп» в один миллиард рублей.

На площади свыше 26 тысяч квадратных метров распределительного центра организуется хранение товаров, которые будут поставляться в сеть заправочных станций «Нефтьмагистраль». Этот центр, возводившийся в течение двух лет, создал более 50 новых рабочих мест для жителей Подольска.

В новом распределительном центре предусмотрены различные зоны для эффективной работы: для приема и сортировки товаров, погрузки и разгрузки, а также для холодной экспедиции и хранения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

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