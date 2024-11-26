Андрей Воробьев: малый и средний бизнес составил четверть ВРП в Подмосковье

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев . При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта — 24,8%.

«Для нас принципиально важна поддержка всех предпринимателей. Общий объем инвестиций региона за прошлый год — 1,6 триллиона рублей. А за 10 месяцев этого года на 52,5% выросло производство электрического оборудования», — отметил Андрей Воробьев.

Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Традиционно у региона был очень высокий потенциал: в советское время, например, Московская область получила три Ордена Ленина: два из них — за передовое сельское хозяйство.

«Технологичность, инновации всегда служили нам таким джокером, конкурентным преимуществом. Люди, работающие у нас в городах и наукоградах, дают, безусловно, высокие результаты», — подчеркнул губернатор.