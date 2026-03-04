Распределительный центр открыли в поселке Обухово
В поселке Обухово в Богородском округе начал работать новый распределительный центр компании «Магнит». Открытие комплекса позволит улучшить снабжение магазинов и расширить ассортимент за счет продукции местных производителей.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что инвестиции в проект составили около 10 миллиардов рублей.
Площадь нового распределительного центра составляет примерно 44 тысячи квадратных метров. Комплекс включает несколько мультитемпературных блоков: там оборудовали зоны для сухих грузов, охлажденной продукции и заморозки.
На территории также разместили собственное автопредприятие и топливозаправочную станцию.
Центр возьмет на себя обеспечение товарами более 430 магазинов «Магнит» формата «у дома», свыше 160 точек «М.Косметик» и 30 аптек сети в Москве и Подмосковье.
Сейчас комплекс способен перерабатывать более тысячи тонн грузов ежесуточно. К концу года компания планирует удвоить этот показатель.
Товары поступают от 640 поставщиков, причем значительную часть из них представляют локальные производители.