Распределительный центр открыли в поселке Обухово

В поселке Обухово в Богородском округе начал работать новый распределительный центр компании «Магнит». Открытие комплекса позволит улучшить снабжение магазинов и расширить ассортимент за счет продукции местных производителей.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что инвестиции в проект составили около 10 миллиардов рублей.

Площадь нового распределительного центра составляет примерно 44 тысячи квадратных метров. Комплекс включает несколько мультитемпературных блоков: там оборудовали зоны для сухих грузов, охлажденной продукции и заморозки.

На территории также разместили собственное автопредприятие и топливозаправочную станцию.

Центр возьмет на себя обеспечение товарами более 430 магазинов «Магнит» формата «у дома», свыше 160 точек «М.Косметик» и 30 аптек сети в Москве и Подмосковье.

Сейчас комплекс способен перерабатывать более тысячи тонн грузов ежесуточно. К концу года компания планирует удвоить этот показатель.

Товары поступают от 640 поставщиков, причем значительную часть из них представляют локальные производители.