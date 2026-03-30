Расписание пригородных поездов МЖД изменится из-за ремонтных работ в апреле

В апреле на некоторых направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание пригородных поездов. Это связано с ремонтными работами на станциях Бужаниново, Москва-Бутырская и на нескольких перегонах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На станции Бужаниново Ярославского направления МЖД с 31 марта по 1 апреля, а также 7–8 апреля будут проводиться работы по замене двух стрелочных переводов. В этот период железнодорожники планируют приостановить движение поездов по второму пути. У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

На станции Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД 5 апреля пройдут работы по замене стрелочного перевода. Движение поездов на участке Москва-Смоленская – Москва-Бутырская будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек проследует по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из расписания.

На участке Серпухов – Шарапова Охота Курского направления МЖД технологические «окна» назначены на 2, 3 и 6 апреля. В этот период движение поездов будет приостанавливаться для проведения работ по монтажу балок пролетного строения в рамках капитального ремонта Старосимферопольского шоссе у населенного пункта Лукино в городском округе Серпухов.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов заранее. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».