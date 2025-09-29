Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят 2 октября

Со 2 октября изменится расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги, включая МЦД‑1 и аэроэкспрессы. Это связано с продолжением монтажа конструкций распределительного зала и фасадов нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.

Работы будут проводить в ночное время в так называемые технологические окна 2‑3, 9‑10, 16‑17, 23‑24 и 30‑31 октября с 23:30 до 05:30. В этот период движение на участке Бескудниково — Москва-Бутырская будет приостанавливаться поочередно на первом и втором пути, а поезда будут пропускать по соседнему пути. Из-за этого у части поездов изменится время отправления или прибытия, некоторые будут следовать по укороченным маршрутам, а несколько рейсов временно отменят.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с обновленным расписанием на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и с пониманием отнестись к временным неудобствам.