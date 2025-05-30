Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 31 мая и 1 июня

График движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 31 мая и 1 июня. Новое расписание введут в связи с путевыми работами на станции Люберцы.

В субботу и воскресенье с 0:30 до 10:30 будут закрыты участки первых путей на станции Люберцы и на перегоне Люберцы — Быково. Составы будут ходить в реверсивном формате по пути «На Москву/на Зеленоград-Крюково».

Посадку и высадку пассажиров на станции Люберцы будет осуществляться в прежнем режиме. На станции Панки и на участке Панки — Быково платформу изменят, а на остановке Быково поезда будут прибывать и отправляться с пятого пути.

Некоторые электрички Московского центрального диаметра временно выведут из расписания. Интервал движения по станции Митьково увеличат до получаса. В сторону Ипподрома последние составы будут уходить в 00:23, а в сторону Зеленограда-Крюково — в 00:32.

Изменения коснутся и участка Люберцы — Ипподром на Казанском направлении, где интервалы движения поездов станут часовыми. Сесть можно будет в электрички на третьем и четвертом путях.

Некоторые составы, которые ходят в дальний пригород, будут работать по измененным расписаниям и маршрутам.

Так, от Люберец до Ипподрома по третьему главному пути поезда будут идти без остановок на следующих станциях: Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская и Ипподром.

Актуальное расписание движения пригородных поездов доступно в мобильном приложении и на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.