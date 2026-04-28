Расписание поездов Ленинградского направления МЖД изменится в майские праздники

В период майских праздников изменится график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги, а вместе с ним — и правила действия билетов. Пассажиров призывают обратить внимание на корректировки.

Так, 30 апреля, а также 4, 8 и 12 мая электрички будут ходить по расписанию будних дней. В свою очередь, 1–3 мая и 9–11 мая движение организуют по графику выходного дня.

Эти изменения напрямую влияют на сроки действия разовых билетов туда/обратно. Например, проездной, оформленный 30 апреля, останется действительным для обратной поездки до 4 мая включительно, а билет, купленный 8 мая, — до 12 мая.

Отдельный порядок установили и для абонементов. Проездные рабочего дня сохраняют силу в даты с будничным расписанием — 30 апреля, 4, 8 и 12 мая, а затем будут действовать в обычные рабочие дни.

Абонементы «выходного дня» распространяются на периоды с 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая, а также будут применяться в дальнейшем по выходным и праздничным дням, включая смежные с ними даты.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок. Информацию о стоимости и условиях использования абонементов можно уточнить на станциях и в справочных материалах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.