Расписание общественного транспорта в Подмосковье изменится в июньские праздники

В июньские праздники расписание общественного транспорта в Подмосковье изменится. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Так, с 12 по 14 июня автобусы будут ездить по расписанию субботы, а 15 июня — по расписанию воскресенья. Всего в эти дни по региону будут курсировать более 6,5 тысячи транспортных средств.

Перед выходом на линию автобусы проверят на техническую исправность, а с водителями проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозки пассажиров.

Изменится и расписание пригородных электричек. В ведомстве сообщили, что 11 июня они будут ходить по графику пятницы, с 12 по 14 июня — по субботнему расписанию, а 15 июня — по воскресному.

Кроме того, на время праздников добавят 40 дополнительных электричек на популярных направлениях: Казанском, Курском, Киевском, Павелецком, Ярославском, Горьковском и Рижском.

Уточнить расписание поездов можно на вокзалах, станциях или на сайтах перевозчиков.