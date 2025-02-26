Расписание электричек МЦД-1 на Белорусском направлении изменится в марте

Расписание движения пригородных поездов МЦД-1 и Белорусского направления изменится в марте из-за строительства станции Петровско-Разумовская. Работы будут вести в периоды наименьшего пассажиропотока.
Интервалы движения электричек на Белорусском направлении увеличат до 15 минут. После 22:00 интервалы могут достигать 30-40 минут. Некоторые поезда будут следовать от/до Белорусского вокзала.
Часть составов на время изменения расписания проследуют без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка. Корректировки расписания затронут и Савеловское направление. Пути поочередно закроют на участке Савеловский вокзал — Бескудниково.
Отметим, что расписание движения пригородных поездов изменится в марте и на Ленинградском направлении. Подробнее об актуальном расписании можно узнать на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении.
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