Расписание электричек МЦД-1 на Белорусском направлении изменится в марте

Расписание движения пригородных поездов МЦД-1 и Белорусского направления изменится в марте из-за строительства станции Петровско-Разумовская. Работы будут вести в периоды наименьшего пассажиропотока.

Интервалы движения электричек на Белорусском направлении увеличат до 15 минут. После 22:00 интервалы могут достигать 30-40 минут. Некоторые поезда будут следовать от/до Белорусского вокзала.

Часть составов на время изменения расписания проследуют без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка. Корректировки расписания затронут и Савеловское направление. Пути поочередно закроют на участке Савеловский вокзал — Бескудниково.

Отметим, что расписание движения пригородных поездов изменится в марте и на Ленинградском направлении. Подробнее об актуальном расписании можно узнать на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении.