Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится в ноябре

Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД сообщил об изменениях в расписании пригородных электричек в ноябре. Поезда Курского и Рижского направлений будут ходить по временному графику.

Изменения связаны с ремонтами на перегоне Москва-Рижская — Подмосковная, а также на станции Царицыно.

У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов МЦД-2 из поселка Нахабино проследует от и до Курского вокзала, из Подольска — от и до Красного Строителя.

Поезда МЦД со стороны поселка Нахабино станут курсировать до/от Стрешнево, из Подольска — до/от Курского вокзала.

Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала в ноябрьские праздники.