Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится в ноябре
Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД сообщил об изменениях в расписании пригородных электричек в ноябре. Поезда Курского и Рижского направлений будут ходить по временному графику.
Изменения связаны с ремонтами на перегоне Москва-Рижская — Подмосковная, а также на станции Царицыно.
У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов МЦД-2 из поселка Нахабино проследует от и до Курского вокзала, из Подольска — от и до Красного Строителя.
Поезда МЦД со стороны поселка Нахабино станут курсировать до/от Стрешнево, из Подольска — до/от Курского вокзала.
Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала в ноябрьские праздники.