Расписание движения 4 автобусов изменили в Истре с 1 сентября

По обращениям жителей на четырех маршрутах внесли изменения во время отправления: это коснулось автобусов № 39 «станция Истра — Агрогородок», № 33 «станция Истра — Лыщево», № 35 «Деньково — Румянцево — Назарово» и № 46 «станция Истра — Глебово». Транспортную доступность обсудили на еженедельном заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы округов и муниципалитетов.

Автобус № 33 продлили до Лыщева. Он следует от станции Истра в 10:25, 15:00, 19:00 и от Лыщева в 11:15, 16:00 и 20:00. По просьбам медработников Истринской клинической больницы, автобус № 39 следует до Еремеева и проходит через Алексино. Чтобы сотрудники смогли добраться на работу к восьми утра, рейс от Еремеева теперь отправляется в 06:45, а от станции Истра не в 06:20, а в 06:05.

Также внесли изменения в расписание автобуса № 35. Его сделали более удобным для школьников. Теперь от остановки «Курсаковская школа» транспорт будет следовать не в 15:05, а в 15:40. Дополнительные рейсы пустили к электричкам на станции Холщевики в 14:45, в 15:10, в 16:20, от остановки «Глебовский» в 14:55, 15:25 и 16:30.

Также в мае и июне запустили два новых маршрута по нерегулируемым тарифам: № 1к «деревня Филатово — станция Холщевики» и № 12к «Агрогородок — станция Манихино».

Основной частью перевозок — более 80% — занимается «Мострансавто». В этом году они перевезли в округе около шести миллионов пассажиров. В этом году приняли 77 сотрудников. Компания продолжает набирать водителей. Им предоставляют бесплатное проживание в общежитии, гибкий график работы, отпуск 42 дня, путевки в санаторий для детей работников и многое другое.