Расписание автобусов изменят в Коломне на время ремонта Митяевского моста

Глава Коломны Александр Гречищев совместно с заместителями, представителями Мосавтодора и ГИБДД провел встречу со старостами населенных пунктов Заречной зоны — Парфентьево, Сергиевский, Амерево, Пестриково и других — чтобы обсудить ситуацию с Митяевским мостом. В обсуждении также участвовал председатель совета депутатов округа Николай Братушков.

По словам Александра Гречищева, техническая комиссия РУАД № 6 (Мосавтодор), отвечающая за эксплуатацию моста, в настоящее время проводит детальную оценку повреждений конструкций, которые оказались серьезными. После этого будет решаться вопрос финансирования и проведения ремонтных работ. О сроках восстановления обещают сообщить до конца недели.

Главная забота жителей Заречной зоны — удобство проезда в город. Уже внесено первое оперативное изменение: автобусный маршрут № 44 теперь идет через микрорайон Щурово по объездной дороге.

«Спросили старост о необходимой частоте и времени рейсов и по полученной информации совместно с автоколонной прорабатываем дальнейшие изменения в маршрутах и графике движения общественного транспорта, чтобы жителям было проще добираться в город. Необходимо пересмотреть не только время отправления, но также число остановок, сами маршруты следования, добавить дополнительные автобусы. Вместе с автоколонной рассматриваем все предложения и уже в ближайшее время представим обновленное расписание», — отметил глава городского округа Коломна.

Напомним, что Митяевский наплавной мост закрыт для всех видов транспорта и пешеходов из-за срочного ремонта: грузовой автомобиль с превышением допустимого веса повредил въездную аппарель моста.