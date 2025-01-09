Расписание автобусов изменили на четырех маршрутах в Подольске

В городском округе Подольск поменяли расписание автобусов на четырех рейсовых маршрутах Мострансавто. Актуальное расписание можно найти на официальном сайте автотранспортного предприятия.

На маршрутах № 5, № 1022 и № 1030 поменяли время отправления автобусов от конечных пунктов. Полностью изменили расписание на маршруте № 1045: все 11 рейсов теперь следуют через Парковый микрорайон, по улице Ульяновых, Парадному проезду и Рабочей улице. Изменения произошли как в направлении от станции МЦД Подольск, так и в направлении от станции МЦД Щербинка в сторону станции МЦД Подольск. Остальные 22 рейса курсируют по старой схеме «Подольск-Щербинка».

На официальном сайте Мострансавто опубликовали актуальное расписание по всем 56 маршрутам.

Отметим, что в конце 2024 года в Подольске на маршруты № 21, № 1231 и № 520 Мострансавто вышли семь автобусов ЛиАЗ большого класса. Для комфорта маломобильных пассажиров их оборудовали площадками и пандусами, а также более широкими дверями. Помимо этого, в современных автобусах разместили климатические системы, USB-разъемы для зарядки устройств и камеры видеонаблюдения.