Расписание автобуса № 7 в Истре изменят с 6 мая

Расписание движения автобусов на маршруте № 7 в Истре изменится с 6 мая. В праздничные дни транспорт будет ходить по-другому расписанию.

Теперь транспорт, следующий от станции Истра до остановки Больница, будет отправляться на 5 минут позже: вместо 8:30 в 8:35. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Это сделали для удобства пассажиров и синхронизации с расписанием пригородных поездов, прибывающих и отправляющихся со станции Истра.

Также с 8 по 11 мая изменится расписание общественного транспорта. Автобусы областных и муниципальных маршрутов, в том числе в Истре, будут курсировать по графику субботы. Пригородные поезда в праздничные дни также перейдут на особое расписание — в зависимости от даты, оно будет соответствовать пятничному, субботнему или воскресному.