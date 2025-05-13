Расписание автобуса № 29 изменилось в Лыткарине

С 12 мая в округе вступило в силу новое расписание движения автобусного маршрута № 29 «Лыткарино (Автостанция) — станция Томилино» для рабочих дней. Главная особенность нового расписания — увеличение количества рейсов, что позволит сократить интервалы между автобусами.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что новое расписание разработано с учетом анализа пассажиропотока и пожеланий жителей. Для оптимизации маршрута и увеличения количества рейсов принято решение о выполнении части рейсов без заезда в деревню Токарево. Это позволит сократить время в пути для пассажиров, следующих до станции Томилино, и увеличить частоту движения автобусов на наиболее востребованном участке маршрута.

Для удобства пассажиров все остановочные пункты на маршруте оснащены актуальными расписаниями движения автобусов. По выходным дням транспортная работа на маршруте № 29 будет осуществляться без изменений, в соответствии с действующим расписанием.

Ознакомиться с подробным и актуальным расписанием движения автобусов можно на сайте.