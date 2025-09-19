Расписание автобуса изменили в Черноголовке

В округе внесли коррективы в расписание движения автобусов № 320, курсирующих по маршруту до Москвы, с целью повышения комфорта и удобства для пассажиров. Глава городского округа Роман Хожаинов сообщил, что на самых загруженных рейсах произойдет замена «экспрессов» меньшей вместимости на более просторные автобусы.

«С экспресс-маршрута № 320 сняты три рейса, отправлявшиеся в 4:45, 9:00 утра, а также — в 15:20. В связи с высоким пассажиропотоком в утренние часы указанное время отправления теперь включено в расписание большого автобуса № 320, который следует со всеми предусмотренными остановками», — отметил Роман Хожаинов.

Администрация округа призывает жителей и гостей Черноголовки ознакомиться с обновленным расписанием движения автобусов, чтобы спланировать свои поездки с учетом изменений.

Актуальное расписание доступно на официальном сайте Мострансавто, где всегда можно найти самую свежую информацию о маршрутах и времени отправления автобусов. Кроме того, получить оперативную консультацию и ответы на интересующие вопросы можно через виртуального помощника, позвонив по бесплатному номеру: +7 (800) 700-31-13.