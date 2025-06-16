Расчистку водоемов начали в Электростали и Зарайске

Первыми водоемами в Подмосковье, где стартовала очистка по программе «100 прудов и озер», стали Юбилейный пруд в Электростали и Широбоковский пруд в Зарайске. В этом году проект охватит 20 объектов, выбранных жителями региона на портале «Добродел». Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Участниками опроса стали более 47,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

В рамках акции проведут удаление излишней растительности, очистку от мусора и опил аварийных деревьев в акваториях. Благоустройство, дноуглубительные работы и берегоукрепление проект не предусматривает.

В ведомстве напоминают, что также в этом году очистят реку Маглуша вблизи деревни Брыково в Истре, Ваулинский пруд в Сергиевом Посаде, пруд в деревне Чкалово округа Люберцы, водоем «Юбилейный» в Электростали и многие другие.